Sergen Yalçın, bu sene kulübede galibiyet alamadı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu sezon kulübede yar aldığı karşılaşmalarda galibiyet alamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sergen Yalçın, bu sene kulübede galibiyet alamadı!
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04 Ekim 2020 18:40
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından izolasyon sürecinde takımının başında yer alamayan Sergen Yalçın, bu sezon galibiyet görmedi. 

Siyah-beyazlı takımın başında PAOK maçına çıkan Yalçın, Yunan ekibine 3-1 yenilirken daha sonra oynana Rio Ave ve Konyaspor maçlarında kulübede görev yaptı. Beşiktaş bu maçların tümünde sahadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş'ın puan aldığı Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında ise yardımcı antrenör Murat Şahin kulübede yer almıştı.



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