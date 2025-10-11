11 Ekim
Letonya-Andora
16:00
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Sergen Yalçın: "Bu kadar maliyete nasıl alındı?"

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın, Taylan Bulut ile ilgili konuşmalarının ortaya çıktığı iddia edildi.

11 Ekim 2025 11:21
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın Bundesliga 2 takımı Schalke'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Taylan Bulut ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 19 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olmadığı ve yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda "Taylan Bulut'u kim izledi. Bu kadar maliyetle nasıl alındı" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Beşiktaş formasıyla şu ana 3 maçta 96 dakika süre bulabilen Taylan, Yalçın yönetiminde çıkılan maçların hiçbirinde süre almazken, son 2 karşılaşmanın ise maç kadrosuna alınmadı.


TRANSFERDE SON SÖZ YALÇIN'IN

Öte yandan Sergen Yalçın'ın scout ekibinin yaptığı bazı transferlerinden rahatsız olduğunu yönetime ilettiği ve Beşiktaş'ta bundan sonra gidecek ve gelecek oyunculara Sergen Yalçın ve ekibinin karar vereceği öğrenildi.

 

 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
