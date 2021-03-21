Sergen Yalçın: "Bu hakem arkadaşı bir daha görmek istemiyorum!"

Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi sonrası Halil Umut Meler'i eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın: 'Bu hakem arkadaşı bir daha görmek istemiyorum!'
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21 Mart 2021 21:56
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-1 biten Fenerbahçe maçı sonrası mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'i eleştirdi.

Genç teknik adam, "Hakem arkadaş, bu Halil Umut Meler, rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce bizim maçları yönetti. Hakem arkadaştan hiç mutlu değilim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın hocası, "Kendini görmek istemiyoruz bir daha Beşiktaş maçında. Yanlış anlamayın. Böyle enteresan yöneten hakem istemiyoruz. Ortada, gördüğünü çalan hakem arkadaşlar verilirse memnun olurum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



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