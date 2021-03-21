Sergen Yalçın: 'Bu hakem arkadaşı bir daha görmek istemiyorum!'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-1 biten Fenerbahçe maçı sonrası mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'i eleştirdi.



Genç teknik adam, "Hakem arkadaş, bu Halil Umut Meler, rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce bizim maçları yönetti. Hakem arkadaştan hiç mutlu değilim." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ın hocası, "Kendini görmek istemiyoruz bir daha Beşiktaş maçında. Yanlış anlamayın. Böyle enteresan yöneten hakem istemiyoruz. Ortada, gördüğünü çalan hakem arkadaşlar verilirse memnun olurum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



