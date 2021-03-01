Sergen Yalçın: "Bizim için kolay olmayacak"

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, dünkü idman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı

Haber; Akşam
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Sergen Yalçın: 'Bizim için kolay olmayacak'
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01 Mart 2021 09:24
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dünkü idman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Başarılı çalıştırıcı, "Süper Lig'de yolumuza 3'te 3'le devam ediyoruz. İyi bir çıkış yakaladık ve form olarak da oldukça yüksek seviyedeyiz. Ancak Yeni Malatya deplasmanı bizim için kolay olmayacak. Tüm konsantrasyonla bu mücadeleye çıkıp yolumuza kayıpsız olarak devam etmemiz şart. Şampiyonluk hedefimiz doğrultusunda puan kaybı istemiyorum" diyerek oyuncularını uyardı.

 



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