Sergen Yalçın: "Bizi kimse tutamaz"

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta yeniden zirve hesapları yapılmaya başlandı. Milli aranın ardından üst üste kritik karşılaşmalara çıkacak siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmayları sıkışık fikstürde oynanacak 6 müsabakayı masaya yatırdı. Deneyimli çalıştırıcı, şampiyonluk hedefiyle ilgili iddialı sözler sarf etti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın: 'Bizi kimse tutamaz'
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05 Ekim 2021 14:40
Yaşanan büyük sıkıntılara rağmen zirvenin sadece 2 puan gerisinde bulunan Beşiktaş'ta zirve hesapları başladı.

Milli ara sonrası çok zorlu bir fikstüre girmeye hazırlanan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kurmarlarıyla beraber 20 günde oynanacak 6 karşılaşmayı masaya yatırdığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın iddialı ifadeler kullandığı belirlendi.

"GEÇEN SEZON AYNISI OLDU"

Sergen Yalçın'ın "Geçtiğimiz sezon ocak ayına zirvede girmemiz durumunda şampiyon olacağımızı herkese söylemiştim. Bu kez de benzer bir senaryo yaşıyoruz. Eğer bu zorlu fikstürü iyi bir şekilde aşarsak artık bizi kimse tutamaz" ifadesini kullandığı öğrenildi.

DERBİ VE 2 DEVLER LİGİ!

Milli aradan sonra Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş ardından sırasıyla Sporting Lizbon, Galatasaray, Hatayspor (D), Sporting Lizbon (D) ve Trabzonspor ile karşılaşacak.  

 

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