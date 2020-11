Sergen Yalçın: 'Bize biraz zaman verin'

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Malatyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



İzmir'deki deprem hakkında konuşan Sergen Yalçın, "İzmir'le başlamak istiyorum. Vahim bir olay yaşandı. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu tür olaylar yaşanmaz ama depreme hazır değiliz, hazır olmamız lazım. Bunu söylediler sürekli olacağını. Bugün orada, yarın başka bir yerde. Her an başımıza gelebilir. Ülke olarak hazır olmalıyız. Hazır değiliz demek ki. Futboldan uzak bir hafta sonu bence" dedi.



MALATYASPOR ÇOK AĞIR SAVUNMA YAPTI



Malatyaspor'un çok ağır bir savunma yaptığının altını çizen Yalçın, "Ağır savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Bu kadar savunan bir takımı açmak zor. Bekliyorlar, çok fazla bekliyorlar. Hatalardan yararlanmaya çalıştılar. Hatalardan yararlanacak bir durum da yoktu. Gol atınca maçın biteceği bir 90 dakika oynadık. Kolay değil kazanmak. Seyirci yok, atmosfer yok. Ciddi bir krizden çıkmak, normale dönmek istiyoruz. Bu ortamdan oyuncularla çıkmaya çalışıyoruz. Bu galibiyetler bize nefes aldırıyor. Her geçen gün oyunumuzu geliştiriyoruz" şeklinde konuştu.



ÖZVERİLİ OYUNCULARIMIZ ARTTI



Takımda artık özverili oynayan futbolcuların sayısının arttığını vurgulayan Yalçın, "Oyuncularım artık daha özverili. İstatiklerimiz sürekli iyiye gidiyor. Milli araya gideceğiz. Sonrasında daha da iyi bir gidişat olabilir. Özveriyle oynayan oyuncu farklı oluyor. Koşan, çabalayan, bir şeyler yapmaya çalışan oyuncunun görüntüsü farklıdır. Hemen Larin diyorsunuz, neden? Çünkü çabalıyor, savaşıyor. Tüm oyuncularımızdan bunu istiyoruz. Oğuzhan da bugün iyiydi. Çok çalıştı. Welinton iyiydi. Birkaç pas hatası yaptı ama bunlar normal" dedi.



KOLAY DEĞİL! ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR



Biraz zamana ihtiyaçları olduğunun altını çizen Yalçın, "Biz oyuncuları eleştirmeyi, aşağı çekmeyi severiz. Geçen seneye göre farklı bir şablon, farklı bir kadro var. Biraz anlayış bekliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kolay değil. Zaman lazım. Bu galibiyetler bizi mutlu ediyor, nefes alıyoruz. Oyuncularımız ve biz bir çaba içerisindeyiz. Takımımız bugün iyi oynadı. 11 kişi 30-40 metrede bekleyen takıma karşı bu ligde oynamak kolay değil. 5-6 pozisyonumuz var. Yavaş yavaş istediğimiz seviyeye geliyoruz. Umarım bundan sonra işler daha iyi gider" ifadelerini kullandı.



SAKATLIKLARDA SON DURUM



Takımdaki sakatlıklar hakkında da konuşan Yalçın, "Welinton'un kafasındaki açılmadan bir şey olmaz. Gelecek hafta Nkoudou sakatlıktan dönemez. Hasic pazartesi dönecek ama oynayamaz. Atakan çalışmalara başladı. Töre haftaya olmaz, zannetmiyorum" dedi.