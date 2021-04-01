Lider Beşiktaş'ta gözler Kasımpaşa deplasmanına çevrilirken eksikler dikkat çekiyor.



Milli takım kamplarında Dorukhan ve Cenk Tosun'un hastalanması, Hasic'in ağır sakatlık geçirmesi ve son olarak Aboubakar'ın Kamerun'da adalesinde sıkıntı yaşamasından dolayı siyah-beyazlılardaki endişeli düşüncelere Teknik Direktör Sergen Yalçın noktayı koydu. Yalçın, "Daha önce de buna benzer eksiklerimiz oldu. Birileri çıkar oynar. Üstesinden gelip başarılı sonuçlar almıştık, yine yaparız" diyerek korkulacak bir şeyin olmadığını söyledi.



Öte yandan Ghezzal, kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında yok. Larin de yarın İstanbul'a gelip tek idman yapacak.



SAĞDA GÖREV BELLİ Beşiktaş'ta cezalı Ghezzal'in yerine Kasımpaşa karşısında sağ kanatta Kevin N'Koudou görev yapacak. Hasic'in sakatlığı, Gökhan Töre'nin ise fizik olarak hazır olmaması nedeniyle alternatifsiz kalan Fransız futbolcu özel olarak çalışıyor. Yalçın antrenmanlarda N'Koudou'ya özel ilgi gösteriyor.



