Sergen Yalçın, bir 'joker' daha istiyor!

Siyah-beyazlı teknik adam Sergen Yalçın, Kenan Karaman gibi birçok pozisyonda görev yapabilen Türk pasaportlu en az bir oyuncu daha istiyor

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın, bir 'joker' daha istiyor!
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25 Ağustos 2021 08:20
Orta saha ve savunmayı güçlendirmek için transferde artık son viraja giren Beşiktaş Yönetimi, Türk pasaportlu iki oyuncu daha almak istiyor.

Yurt dışında top koşturan Koray Günter, Mert Müldür ve Umut Meraş gibi isimlerden ikisini renklerine bağlamayı planlayan siyah-beyazlılar, bu transferlerden birini hafta sonuna kadar sonuçlandırmayı hedefliyor.

Kiralama ya da zorunlu satın alma maddesi gibi seçeneklerin üzerinde duran yönetim, savunmayı hem güçlendirmek hem de yerli oyuncular sayesinde kadroya esneklik kazandırmak istiyor. Siyah-beyazlıların bu futbolcuların menajerleri ve kulüpleriyle pazarlıklara devam ettiği bildirildi.

DEFANS İÇİN ESNEKLİK İSTİYOR

Teknik Direktör Sergen Yalçın ise yönetimle yaptığı durum değerlendirmesinde, savunmaya da bir Türk pasaportlu oyuncu alınması halinde zaman zaman üçüncü bölgenin tamamını yabancılardan kurabileceğini bildirdi.

Kenan Karaman'ı hücumda joker gibi kullanan Yalçın'ın defans hattı için de aynı esnekliği istediği kaydedildi. 


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