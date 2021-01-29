Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ilk yılını doldurdu

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın göreve gelişinin 1. yılını doldurdu. Siyah-Beyazlı kulüp, Sergen Hoca'nın imza attığı günden görüntülerle paylaşımda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ilk yılını doldurdu
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29 Ocak 2021 16:19
Beşiktaş Kulübü, futbol takımının başında birinci yılını dolduran Sergen Yalçın ile ilgili paylaşımda bulundu.

Kulübün Twitter hesabında "Bir yıl önce teknik direktörümüz oldu" başlığıyla yer alan videoda Yalçın için Vodafone Park'ta gerçekleştirilen ve 20 bine yakın siyah-beyazlı taraftarın yer aldığı görüntülere yer verildi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde Süper Lig'de 35 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Yalçın yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iki maçı kazanan siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında ise 2 karşılaşmada birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.



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