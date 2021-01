Sergen Yalçın, 'Beşiktaş'ta 19 da oynar, 37 de oynar'

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 4-1 kazandıkları Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Galibiyeti hak ettiklerini ifade eden Sergen Yalçın, "Kazanmak çok önemliydi. Hava şartları, Olimpiyat Stadı... Oyuncularımızı konsantrasyon için fazlasıyla uyardık. Çünkü Karagümrük iyi bir takım. Oyuncularım çok iyi performans gösterdi, çok doğru oynadık. Güzel bir 3 puan aldık. Oyuncularımı teşekkür ederim. Artık pazara bakacağız" şeklinde konuştu.



Karagümrük karşısında pas rekoru kırdıklarını ve futbolda genç/yaşlı futbolcu diye bir ayrımın olmaması gerektiğini dile getiren Sergen Yalçın, "Bir oyuncunun genç olması oynaması gerektirmez. Genç ya da yaşlı diye bir şey yok. 19 yaşındaki de oynuyor, 37 yaşındaki de oynuyor. Pas rekoru olabilir, zaman zaman böyle durumlar ortaya çıkabiliyor. Oyuncularım her şeyi denedi ve güzel bir sonuç aldık" dedi.



İlk yarıyı iyi bir yerde bitirmek istediklerini vurgulayan Yalçın, "Böyle maçları oynamak zordur. Çok sürpriz olmaması için uğraştık, bu bizim için değerliydi. Pazar ilk yarının son maçını oynayacağız. İnşallah iyi sonuçla, iyi bir yerde ilk yarıyı bitiririz" şeklinde konuştu.



Şampiyonluk için de konuşan Sergen Yalçın: "Şampiyonluk konuşmak için erken. Bunu biraz bekleyelim. Her maçı kazanmak ve yarışmacı seviyede kalmak istiyoruz. Her maça ciddi hazırlanıyorsunuz derken... Başkaları farklı mı hazırlanıyor? Bu soruyu anlamadım." dedi.