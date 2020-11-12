Sergen Yalçın: 'Beşiktaş'ı bırakmam'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, görevi bırakacağı iddiaları ile ilgili konuştu.



Haberlerin kasıtlı çıktığını söyleyen Yalçın, "Bu haberler herhalde bizi yıpratmak amacıyla çıkıyor. Oyuncularımızla ilgili de böyle haberler fazlasıyla yer alıyor. Bunlara anlam vermek mümkün değil. Zor bir süreç, pandemi dönemi. 1 senedir herkes zor şartlarda mücadele ediyor. Seyirci yok, bir sürü problem var. Oyuncularımızda Kovid-19 hastalığı meydana geldi. Son günlerde 5-6 oyuncumuz Kovid oldu, onları da bir süre kullanamayacağız." dedi.



Beşiktaş'tan ayrılığı düşünmesinin mümkün olmadığını belirten genç hoca, "Herkes bilsin, Beşiktaş benim için normal bir kulüp değil. Normal bir kulüpte çalışsam bunlar gündeme gelebilirdi ama burası bunların gündeme gelebileceği bir yer değil. Benim Beşiktaş'ı bırakmam falan, bunlar söz konusu olmaz. Benim burada bunu yapma lüksüm de yok çünkü çok zor şartlarda beraber yola çıktık. Bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor, olabilir, futbolda bunlar var. Yavaş yavaş toparlayacağız gibi duruyor, iyi çalışıyor çocuklar. Kovid olmasa, işler daha kolay olabilir ama böyle bir süreçle uğraşmak zor. Herkes için böyle. Benimle ilgili böyle haberler olmaz, ben Beşiktaş kimliği olan bir adamım, ben buranın adamıyım, camianın sembol isimlerinden biriyim. Yok bıraktı, bırakma kararı aldı falan, böyle şeyler olması mümkün değil. Böyle haberler yapmayınız, yapana da itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.



