Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki gençlerin güvencesi oldu

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, şampiyonluğu kendisi gibi gençlere güvenip forma veren teknik direktör Sergen Yalçın'a borçlu olduklarını söyledi.



Takımın diğer kalecisi Utku Yuvakuran'ın da henüz 23 yaşında olduğuna dikkat çeken Ersin, "Dünyada şampiyonluğa oynayıp da kalesini 19 yaşında bir gence teslim eden başka bir kulüp ya da teknik direktör olduğunu sanmıyorum. Sergen hocamızın sezon başında 'Kaleci transferi istemiyorum, gençler bana yeter' demesi Utku ve benim için en büyük motivasyon oldu. Sergen Yalçın o sözleriyle sadece bizi değil, Beşiktaş'ta forma giyen tüm gençleri onurlandırdı, güvencesi oldu" diye konuştu.



Bu sezon 37 resmi maçta oynayıp 39 gol yiyen Ersin, "Kötü goller yediğim maçlar oldu. Ancak Sergen hoca ve ekibi hep arkamda oldu. Ben de o hatalarımdan ders çıkarmaya çalıştım" dedi.



