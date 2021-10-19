Sergen Yalçın Beşiktaş'ta yine Avrupa galibiyeti göremedi

Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarındaki 5. maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.
Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde geçen sezonki Rio Ave maçını 1-1 beraberlikle tamamlarken, PAOK'a 3-1 yenildi.
Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçı ise mağlubiyetle tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde geçen sezonki Rio Ave maçını 1-1 beraberlikle tamamlarken, PAOK'a 3-1 yenildi.
Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçı ise mağlubiyetle tamamladı.