Sergen Yalçın Beşiktaş'ta yine Avrupa galibiyeti göremedi

Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında çıktığı 5. maçta da galibiyet elde edemedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın Beşiktaş'ta yine Avrupa galibiyeti göremedi
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19 Ekim 2021 23:35
Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarındaki 5. maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde geçen sezonki Rio Ave maçını 1-1 beraberlikle tamamlarken, PAOK'a 3-1 yenildi.

Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçı ise mağlubiyetle tamamladı.


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