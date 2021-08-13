Sergen Yalçın: "Beşiktaş olarak kazanmaya devam etmeliyiz"

Rizespor ile 2021-2022 sezonunun açılış maçında karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın iyi bir başlangıç yapmaları konusunda oyuncularına uyarılarda bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Sergen Yalçın: 'Beşiktaş olarak kazanmaya devam etmeliyiz'
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13 Ağustos 2021 11:19
Rizespor ile 2021-2022 sezonunun açılış maçında karşılaşacak olan Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın iyi bir başlangıç yapmaları konusunda oyuncularına uyarılarda bulundu. Sahalarında uzun bir aradan sonra taraftarla bulaşacakları karşılaşmada oyuncularından 3 puan isteyen Yalçın, "Kaldığımız yerden devam etmeliyiz" dedi.

Çifte kupanın geride kaldığını, yeni bir sezonun başladığını ve yeni kupalar kazanmak için oynayacaklarını hatırlatan genç teknik adam, "Kazanma alışkanlığımız devam etmeli. Bunun için başlangıç önemli. Kazanarak başlamamız bize moral olacak. Çifte kupa geride kaldı. Kupalara yenilerini eklemek için galibiyet alıp arkasını getirmeye odaklanmalıyız" diyerek bugünkü karşılaşma öncesinde oyuncularını motive etti.


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