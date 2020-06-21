Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor karşısında aldıkları 5-1'lik galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.



Maçı değerlendiren Sergen Yalçın, "Kazandığımız için mutluyuz, geçen hafta şanssız kaybettik. Bölüm bölüm iyi oynadık. Son yarım saatte oyunun kontrolü bizdeydi. Oyuncularımız birbirine yardım etti. Fizik gücümüz gayet iyiydi. Kolay bir galibiyet oldu." Onlara teşekkür ederim. Önümüzdeki haftaya bakacağız" dedi.



Burak Yılmaz'ın performansını da değerlendiren Sergen Yalçın, "Burak, golcü bir oyucu. Gol atması zaten doğal. Biz gol atmasının yanında başka şeyler de istiyoruz. Bugün çok istekliydi, çok pres yaptı. İyi bir performans sergiledi. Ljajic de öyle. Performanslarından memnunuz. Bunun devam etmesi lazım" şeklinde konuştu.



N'Koudou'nun süreklilik kazanması gerektiğini vurgulayan Sergen Yalçın, "N'Koudou fantastik bir gol attı. Kenar oyuncularımızdan Diaby de gol attı. Ama önemli olan süreklilik. Hedefe gitmemiz için kenar oyuncularımızdan sürekli katkı almamız lazım" ifadelerini kullandı.



"KÜÇÜLME YOK, ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ"



Yalçın, bir basın mensubunun alt yapıdan gelen oyuncuların durumuyla ilgili sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:



"Genç oyuncuları havaya sokmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oyuncular bundan çok etkileniyor. Eskiden bazı arkadaşlarda bunun örneğini çok fazla gördük. Bizim genç oyuncularımız var ve onları kullanıyoruz. Çok fazla havaya sokmayalım bu genç arkadaşları. Daha çok gençler ve önlerinde uzun bir futbol hayatları var. Bırakalım kendilerini ispatlasınlar. Önce oynasınlar ve olmaları gereken yerlere gelsinler. Onlarla ilgili methiyeleri sonra konuşuruz. O yüzden genç oyuncularla ilgili konuşmayı çok sağlıklı bulmuyorum. Bugün 4 tane alt yapı oyuncusuyla maçı bitirdik. Dört oyuncumuz da sahadaydı maçı bitirdiğimiz zaman. Bu da gençlere değer verdiğimizin göstergesi. Sadece genç olduğu için bir oyuncunun Beşiktaş'ta oynayamayacağını da özellikle belirtmek istiyorum."



Sergen Yalçın, gelecek sezon sadece genç oyuncularla oynamayacaklarına vurgu yaparak, "Beşiktaş şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracak. Beşiktaş iyi bir kadro kuracak. Önümüzdeki sene bütün kupaları kazanmak için oyuncularımızla birlikte elimizden gelen her şeyi yapacağız. Küçülmeye falan gitmiyoruz. Böyle bir niyetimiz de yok. Genç oyuncularımız var ve kullanmamız gerekenleri kullanacağız. Kullanmamamız gerekenleri de kullanmayacağız. O yüzden lütfen farklı bir algı yaratılmasın bizim camiamızla ilgili. Biz önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracağız. Herkesin bunu çok iyi anlamasını istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"OYUNCULARLA TOPLANTI YAPTIK"



Yalçın, geçen haftaki performansların bekledikleri gibi olmadığını ve bu hafta farklı bir ekiple başladıklarına dikkati çekerek, "Hafta içi oyuncularla toplantı yaptık. Özellikle konsantrasyonla ilgili. Büyük takımlarda maalesef hedeften uzaklaşınca, işler hem teknik direktör hem de oyuncular için çok zorlaşıyor. Biz bu safhada oyuncularımızı ayakta tutmaya ve konsantre etmeye çalışıyoruz. Çünkü Beşiktaş her zaman şampiyonluğa ve kupa kazanmaya oynayan bir camiadır. Şu anda maalesef bunların uzağında kaldığımız için maçlarda bazı sıkıntılar ve konsantrasyon sıkıntıları yaşıyoruz. Yavaş yavaş bunu çözmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.



"VIDA VE BOATENG'İN DURUMU..."



Victor Ruiz-Erdoğan Kaya değişikliğinin zorunluluktan gerçekleştiğini anlatan Yalçın, "Ruiz, adalesinde bir problem olduğunu bize iletti. Yedek kulübesinde oturan tek stoperimiz Erdoğan'dı. Genç bir oyuncu Erdoğan ve onu kullandık. Bu şunu gösteriyor, genç oyuncularımıza da tecrübeli oyuncularımıza da güveniyoruz. Hepsi bizim oyuncumuz. Boateng haftaya yetişir mi bilmiyorum. Aşil tendonunda bir problem var. Pazartesi günü net olarak öğreneceğiz. Vida haftaya yetişecektir. Boateng de herhalde haftaya bizimle birlikte olur." diyerek sözlerini tamamladı.



