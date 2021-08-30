Sergen Yalçın Beşiktaş'ın transfer gündemini açıkladı

Sergen Yalçın Beşiktaş'ın transfer gündemiyle ilgili TRT Spor'da katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.



Kadrolarındaki oyunculardan teklif gelen isimleri açıklayan Sergen Yalçın, kadroya katmayı düşündükleri isimleri kamuoyuyla paylaştı.



"ERSİN, LARIN, RIDVAN, GÜVEN, LJAJIC'E TEKLİF GELDİ"



"Sezon bittiğinde Ersin'e, Larin'e geldi. Rıdvan'a bir ara teklif geldi Almanya'dan. Güven'e Championship'ten yeni bir teklif geldi ama gitmek istemiyor. Kalacak herhalde. Genç oyuncu, bizim oyuncumuz, Zorlamıyoruz, kalabilir. Ljajic'i bugün konuştuk, PAOK Ljajic'i istiyor.



"MONTERO'YU BONSERVİSİYLE ALACAĞIZ"



"Utku Karagümrük'e gidiyor herhalde. Umut'u aldık. Stoper var. Montero'yu alacağız herhalde. Satılık. Tamamen alacağız herhalde, yüzde 50 bonservisiyle. Artı bir orta saha, yabancı transferi olabilir. 3-4 oyuncu üzerinden hareket ediyoruz. Hızlı hareket etmek lazım, çok da zamanımız kalmadı. Ekonomi işte. Ekonomiden biraz zor."



"RIDVAN'I NEDEN KİRALAYALIM, NEREDEN ÇIKTI"



İlk geldiğimizde Rıdvan'ı 18, Ersin'i 19 yaşında oynatırız. Rıdvan ile ilgili sakatlık bir şey yok. Rıdvan ile ilgili kiralama haberleri nereden çıktı bilmiyorum. Niye kiralayalım. Böyle bir haber çıktı bugün. Bize de sordular. Nereden çıktı bu, kim söyledi. Biz hiç kimseye böyle bir şey söylemedik. Rıdvan, Ersin bizim camiamızın geleceği bunlar. Kiralar mıyız biz bunları.



"RIDVAN - ERSİN'İ MİNİMUM 10 MİLYONA VERİRİZ"



"Rıdvan konusu benim çok canımı sıktı. Oturuyoruz, Rıdvan'ı kiraladın mı hocam. Yahu kardeşim kim söyledi size böyle bir şey. Biz kiralıyoruz mu dedik birisine. Rıdvan ve Ersin'i veririz ama minimum 10 milyon euro'ya veririz. Bunlar camianın geleceği olan insanlar."



