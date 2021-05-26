Sergen Yalçın: 'Beşiktaş'ı bırakmam söz konusu değil'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, henüz yönetimle görüşme yapmadığını ancak siyah-beyazlı takımı bırakmasının söz konusu olmadığını söyledi. (Sergen Yalçın'ın tüm sözleri, TIKLAYIN)
A Spor'a konuşan Yalçın, "Benim Beşiktaş'ta görevi bırakmam söz konusu olamaz. Taraftarın bu kadar destek verdiği bir yerde, ben görevi bırakamam. Biz başarılı olacağız. Ben yenildiğimiz maçtan sonra, şampiyon olacağımızı söyledim. Biz her şeyimizi sonuna kadar vereceğiz." dedi.
"KONTRAT KISMINI SONRA KONUŞACAĞIZ"
Kurulacak takıma önem verdiğini kaydeden teknik adam, "İnşallah seneye Beşiktaş'ta olurum, tabii ki çalışmak istiyorum. Neden olmayayım? Yönetimle daha hiç görüşmedim. Hoca şu kadar istiyor, onu istiyor, bunu istiyor. Biz başka şeyler istiyoruz, maddi konu, en son konu. Önce sistemi, kadroyu konuşacağız, kontrat kısmını daha sonra konuşacağız. Ben başarılı olmayacağım yerde çalışamam, ben başarılı olmak zorundayım. Artık daha fazlasını yapmamız gerekiyor, sürdürülebilir başarı yakalamamız gerekiyor. Bunun için maddiyat önemli değil." ifadelerini kullandı.
"6 HAFTA SONRA ARKAMIZDAN HOCALARLA KONUŞULDU"
Sezonun ilk bölümünde yerine teknik direktörlerle görüşüldüğünü de söyleyen antrenör, "Ben kulübün ekonomisine zarar verdirmedim, para harcatmadım. Elimizdeki mevcut kadroyla bir yerlere gelmeye çalıştık. Sonuçta 2 kupa kazandık, tabii ki mutlu olduk. Bu kadar sıkıntılı süreçten çık, ekonomi var, pandemi var, oyuncu alamıyorsun, sıkıntı yaşıyoruz, lig başlamış 6 hafta olmuş, eleştiriliyoruz, arkamızdan hocalarla konuşuluyor, biliyoruz hepsini ama hiçbir açıklama yapmıyoruz, sadece işimize konsantre oluyoruz." diye konuştu.
A Spor'a konuşan Yalçın, "Benim Beşiktaş'ta görevi bırakmam söz konusu olamaz. Taraftarın bu kadar destek verdiği bir yerde, ben görevi bırakamam. Biz başarılı olacağız. Ben yenildiğimiz maçtan sonra, şampiyon olacağımızı söyledim. Biz her şeyimizi sonuna kadar vereceğiz." dedi.
"KONTRAT KISMINI SONRA KONUŞACAĞIZ"
Kurulacak takıma önem verdiğini kaydeden teknik adam, "İnşallah seneye Beşiktaş'ta olurum, tabii ki çalışmak istiyorum. Neden olmayayım? Yönetimle daha hiç görüşmedim. Hoca şu kadar istiyor, onu istiyor, bunu istiyor. Biz başka şeyler istiyoruz, maddi konu, en son konu. Önce sistemi, kadroyu konuşacağız, kontrat kısmını daha sonra konuşacağız. Ben başarılı olmayacağım yerde çalışamam, ben başarılı olmak zorundayım. Artık daha fazlasını yapmamız gerekiyor, sürdürülebilir başarı yakalamamız gerekiyor. Bunun için maddiyat önemli değil." ifadelerini kullandı.
"6 HAFTA SONRA ARKAMIZDAN HOCALARLA KONUŞULDU"
Sezonun ilk bölümünde yerine teknik direktörlerle görüşüldüğünü de söyleyen antrenör, "Ben kulübün ekonomisine zarar verdirmedim, para harcatmadım. Elimizdeki mevcut kadroyla bir yerlere gelmeye çalıştık. Sonuçta 2 kupa kazandık, tabii ki mutlu olduk. Bu kadar sıkıntılı süreçten çık, ekonomi var, pandemi var, oyuncu alamıyorsun, sıkıntı yaşıyoruz, lig başlamış 6 hafta olmuş, eleştiriliyoruz, arkamızdan hocalarla konuşuluyor, biliyoruz hepsini ama hiçbir açıklama yapmıyoruz, sadece işimize konsantre oluyoruz." diye konuştu.