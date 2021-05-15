Sergen Yalçın: "Beraber savaştık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe maçı öncesinde açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın: 'Beraber savaştık'
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15 Mayıs 2021 20:17
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezonun son maçı öncesinde konuştu.

Şampiyonluk için sezon boyunca emek verdiklerini söyleyen Sergen Yalçın, "Camiamız, sezon boyunca bize güvendi. Biz de sezon başından beri o inancı ve güveni boşa çıkarmamak için çok uğraştık. Her şeyimizi bıraktık, tüm konsantrasyonumuzu buraya verdik. Oyuncularımızla beraber savaştık, kazandık, kaybettik. Oyuncularımız çok değerli, çok karakterli. Buraya kadar büyük bir mücadeleyle geldiler. Kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Gerisi nasip." dedi.

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