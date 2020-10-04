Sergen Yalçın: 'Benim istediğim belki 1-2 oyuncu alındı'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından transferle ilgili konuştu.



Kendi istediği sadece 1-2 oyuncunun geldiğini kaydeden Yalçın, "Yönetim 'Hocamızın istediği oyuncuları alıyoruz' diyor, sorumluluk doğal olarak benim üstüme kalıyor ama arada benim istediğim belki 1-2 oyuncu var. Çok bizim istediğimiz oyuncuları aldığımızı söylemek sağlıklı olmaz." dedi.



Tüm sorumluluğun kendisinde olmadığını söyleyen Sergen Yalçın, "Ben üzerime almam gerekeni alırım. Başkaları da üzerine sorumluluğu alsınlar. Takımdan, antrenmandan sorumluyum. Bütün olaylar benim üzerime geldiği için camiayı korumak, oyuncuları korumak adına bir şey söyleyemiyorum. Kötü oyunun ve skorun sorumlusu benim ama her şeyin sorumlusu ben değilim. Birçok şeyi televizyondan öğreniyorum. Bu da beni üzüyor. Her şeyi ben yapıyormuşum gibi hava oluşturuluyor ama tutup da bunu konuşamıyorum. Bazı şeyleri doğru söyleyelim doğru konuşalım. İşimi yapmaya çalışırken bunlarla uğraşıyorum ve demoralize oluyorum. Ben sorumluluk alırım ama lütfen doğru şeyleri konuşalım. Başka şeyler, olmayan şeyler konuşuluyor." şeklinde mesaj yolladı.





"ALABİLECEĞİMİZ OYUNCULAR İŞTE BUNLAR"



1 oyuncu daha transfer edebileceklerini söyleyen genç hoca, "Üst düzey oyuncuları kim istemez, 3 sene önceki gibi 90-100 milyon maliyetli bir takım kuralım diye kim istemez ama ekonomik durum bu. Ben de almak isterim ama alamıyoruz, durum bu. Bunları benim açıklamam da yanlış ama ben açıklayayım. Alabileceğimiz oyuncular işte bunlar. Transferin sonunda kimi alabiliriz, ben bilmiyorum. 1-2 oyuncu alabilir miyiz, onu bilemiyorum. Olur mu, olmaz mı, bilmiyorum. Şartlar uygun olursa belki 1 tane oyuncu alabiliriz." ifadelerini kullandı.



Kalede bir sorun olmadığını söyleyen teknik adam, "Kaleci konusunda bir sorun yok, 2 kalecimizden de memnunum. Şu anda en son düşüneceğimiz şey, kale." diye konuştu.



Gökhan Töre'nin kendi isteğiyle alındığını söyleyen Yalçın, Aboubakar'ın henüz tam anlamıyla hazır olmadığını da söyledi.



