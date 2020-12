Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Erzurumspor'u 4-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



BEN NEDEN SAHADAN ATILAYIM?



Fatih Karagümrük maçında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hakem tarafından tribüne gönderildiğinin hatırlatılarak, hakemlerle teknik adamlar arasındaki diyaloğun nasıl olması gerektiği sorusuna Yalçın, şu yanıtı verdi:



"Benimle ilgili televizyonda 'Sergen hoca niye atılmadı' diye algı yapıyorlar. Atılmama ne kadar meraklıymışsınız. Ben daha önce atıldım. Siz benim atılacağıma nereden karar veriyorsunuz? Kenardan dördüncü hakemle seviyeli şekilde tartışıyoruz ve itiraz ediyoruz. Küfür etmiyorum, hakaret etmiyorum, neden atılayım? Niye zorla attırmaya çalışıyorsunuz. Kenarda ne olduğunu bilmiyorsunuz televizyondan konuşuyorsunuz. Ben atılınca rahatlayacak mısınız, başınız göğe erecek mi?"



HER ZAMAN SAYGILI İTİRAZ EDECEĞİM



Teknik adamların da maçlar sırasında farklı tepkiler verebildiğini anlatan Yalçın, "Bu her zaman olmuyor. Sıkıntılı, tansiyonu yüksek maçlarda yaşıyoruz. Ben de atılabilirim, bu yaptığımız işin doğasında var. Israrla televizyonda algı yapmaya çalışıyorsunuz. Atılmayacağım, itirazımın boyutu her zaman saygılı bir şekilde olacak." diyerek sözlerini tamamladı.



EN ÇOK GOL ATAN DA YİYEN DE BİZİZ



"En çok gol atan takım biziz ama en çok gol yiyenlerden biri de biziz. Atıyoruz ama yiyoruz da. Bir taraf iyi ama diğer taraf bizi mutlu etmiyor. Gol yemeden kazanmak daha çok mutluluk verici.



Maçın başı zordu. Çok katı savunma yapan bir takıma karşı oynadık. 11 kişiyle beklediler. Çocuklar onu aşmaya çalıştılar ama ilk bölümde olmadı. Rölanti ve uzak oynadık. İstediğimiz oyun değildi ama bizim kontrölümüzdeydi. İkinci yarıda içeride oyuncularla konuştum, nasıl olacağıyla ilgili. Golü bulduktan sonra oyun tamamen açıldı. Rakip risk alıp öne çıkınca...



İKİNCİ YARIYA OYUNA GERİ DÖNDÜK



Gidiş dönüşlü oynamak kolay değil. Önde hızlı oyuncularımız var. O pasları atacak oyuncular da var. İkinci yarı istediğimiz gibi oldu. İkinci yarıdaki oyundan memnunum. Oyunu olgunlaştırıyoruz. Hükmediyoruz. Bazen bekliyor, bazen tempoyu artırıyoruz.



Domagoj Vida enteresan bir gol attı. Kendi becerisiyle attı. Vida'da o özellikler var. Atar öyle golleri. Dünya Kupası finali oynamış, Hırvatistan'ın oyuncusu. Tartışılacak oyuncu değil ama oyuncuyu tartışmak başka bir şey, performansını tartışmak başka bir şey. Beklediğin performansı vermiyorsa her oyuncu tartışılır. Kağıt üstünde isimle oynanmıyor. Antrenör olarak biz de tartışılıyoruz. Futbolun gerçekleri var. Yüzleşmek zorundayız.



Oynanan oyundan, skordan, bulunduğumuz pozisyondan memnunuz.



Keşke taraftarımız olsa da bu galibiyetleri onlarla kutlasak. Göreve başladığımızdan beri seyircisiz oynuyor. Yok yani, seyirci olmayınca atmosfer yok. Taraftarla oynasak bambaşka bir oyun olur. Böyle idare etmek zor. Pandemide herkesin işi zor.