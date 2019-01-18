Sergen Yalçın: ''Bence şanslar eşit''

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, sahalarında yaşadıkları golsüz beraberliğin çok dezavantaj olmadığını söyledi.Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iki takımın da çok mücadele ettiğini, koştuğunu ve kazanmak için çok efor sarf ettiğini belirtti.Karşılaşmanın ciddi bir lig maçı havasında geçtiğini dile getiren Yalçın, "Biz oynanan oyundan ve takımımızdan memnunuz. İlk yarım saatlik bölümde oyuna çok odaklanamadık. Bunu kenarda çok net fark ettik. Ancak daha sonra oyuna odaklanmaya başladık. Maçın ikinci yarısı bizim için çok daha iyi oldu. İkinci yarı daha iyi mücadele ettik, daha iyi top oynadık ve pozisyonlar da bulduk." dedi.Sergen Yalçın, iki ayaklı bir maç oynadıklarını aktararak, "Sonuçta 0-0'lık bir skor içeride çok dezavantaj değil. Dışarıda atacağımız bir gol veya kazanacağımız müsabakayla öteki tura geçebiliriz diye düşünüyoruz. Bana göre çeyrek final için şanslar eşit gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.