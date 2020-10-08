Sergen Yalçın: 'Ben John of God değilim'

John of God kimdir?

"Doktorların "Artık sizin için yapabileceğimiz daha fazla bir şey yok" dediği hastalar, Brezilya'da John of God'ın ruhlar vasıtasıyla aktardığı mucizevi dönüşüme kendilerini açıyorlar"Sergen Yalçın ile başkan Ahmet Nur Çebi arasında yapılan görüşmede de "John Of God" gündeme geldi ve Sergen Yalçın, Çebi'ye John Of God üzerinden cevap verdi."Herkes, Beşiktaş kadrosu vasatın altında ve bu kadro şampiyonluk yarışında dahi olamaz" yorumlarını yüksek sesle dile getirse de başkan Çebi, mevcut şartlar itibariyle kadro kalitesine inanıyor ve Sergen Yalçın'dan bu kadro ile en iyi işi çıkartmasını istiyor.Kabus gibi bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş'ta istediği transferleri yapamayan Sergen Yalçın, başkan Çebi'nin "" şeklinde cevap verdi.Bioenerji ve ruhsal çalışmalarıyla tanıdığımız mucize adamın tam ismi João Teixeira de Faria… Tüm dünyada bilinen adıyla João de Deus ya da John of God… John of God yıllarca Brezilya'da gezerek sevgi dağıtır ve 27 yıl önce Abadiania'daki evine yerleşir ve John of God adıyla ünlenir. 30'dan fazla ölmüş doktor ve azizin ruhlarına kanallık eden John of God, şifa verenin kendisi değil, Allah olduğunu vurgular, kendisinin sadece bir aracı olduğunu belirtir, aslında her şeyi yapan Allah'tır.