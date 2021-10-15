Sergen Yalçın, Başakşehir'de yine locada

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, tıpkı geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Başakşehir maçını locadan izledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın, Başakşehir'de yine locada
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15 Ekim 2021 20:16
Sivasspor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Sergen Yalçın, mücadeleyi locadan izledi.

Geçen sezon da cezalı olduğu için Beşiktaş'ın Başakşehir ile deplasmanda oynadığı müsabakayı locadan takip eden Yalçın, bu sezon da cezası nedeniyle takımını kulübede yönetemedi.

Sergen Yalçın'ın yokluğunda siyah-beyazlı takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin görev yaptı.


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