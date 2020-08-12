Beşiktaş'ta gözler yapılacak transferlere çevrildi. Burak Yılmaz, Elneny, Diaby, Ruiz, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Boateng'in ayrılmasına rağmen henüz kadroya takviye yapamayan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi.



İki hafta sonra Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemesinde Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacakları için acele etmeleri gerektiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, yönetimden talepte bulundu.



Sergen Yalçın, yönetime "En azından iki haftaya kadar golcü transferinin gerçekleşmesi gerekiyor. Düşük seviye bir takımla değil, geçen sezon Yunanistan Ligi'ni ikinci sırada bitiren bir ekiple karşılaşacağız. Bizim de onların karşısına güçlü çıkmamız lazım. İlk etapta golcü transferini bitirmemiz lazım" dedi.



