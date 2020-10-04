Sergen Yalçın: 'Balotelli transferine hayır demedim'

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Mario Balotelli'nin transferini veto etmesi hakkında açıklamalarda bulundu.



Balotelli haberlerini evde oturup TV izlerken öğrendiğini belirten Yalçın, "Balotelli Beşiktaş'ta haberini ben evde otururken televizyondan öğrendim. Ben Balotelli konusunda yönetime "Ben sormluluğunu almam" dedim. Her yerde haber çıktı "Hoca veto etti" diye. Sanki çok oyuncu geliyor da ben veto ediyorum." dedi.



Balotelli konusunda "hayır" demediğinin de altını çizen Sergen Yalçın, "Balotelli'ye 'hayır' demedim. 'Hem yüksek maliyet hem de çok büyük problemler yaşamış, oynadığı hiçbir takımda uzun süre kalmamış. Bu sorumluluğu alamam, yarın bana hesabının sorarlar. Eğer siz bunun sorumluluğunu alıyorsanız alın benim için sorun yok' dedim" şeklinde konuştu.



