Sergen Yalçın, Avrupa'ya damga vurdu!

Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı siyah-beyazlı ekibe kazandıran Sergen Yalçın, büyük bir başarının altına imza attı. Duble yapan Yalçın, Avrupa'da 50 yaş altı teknik adamlar arasında adından söz ettirmeyi başardı. İşte detaylar...



Sezonu çifte kupayla kapatıp adını Beşiktaş tarihine yazdıran Sergen Yalçın, puan ortalamasıyla da Avrupa'nın en iyileri arasına girdi. Sergen Yalçın, 46 maçta 2.07 puan ortalamasıyla Avrupa'nın 50 yaş altı en iyi 9. ismi durumunda.



PUAN ORTALAMASI EN YÜKSEK 50 YAŞ ALTI HOCALAR



Teknik Direktör - Doğum - Takım - Maç - P.Ort - G - B - M

Dejan Stankovic - 1978 - Kızılyıldız - 53 - 2,64 - 44 - 8 - 1

Ruben Amorim - 1985 - Sporting CP - 41 - 2,44 - 31 - 7 - 3

Jindrich Trpisovsky - 1976 - Slavia Prag - 50 - 2,32 - 35 - 11 - 4

Sergio Conceiçao - 1974 - Porto - 52 - 2,21 - 35 - 10 - 7

Jesse Marsch - 1973 - Salzburg - 47 - 2,17 - 33 - 3 - 11

Andrea Pirlo - 1979 - Juventus - 50 - 2,12 - 32 - 10 - 8

Gerardo Seoane - 1978 - Young Boys - 49 - 2,1 - 31 - 10 - 8

Thomas Tuchel - 1973 - Chelsea - 50 - 2,08 - 32 - 8 - 10

Sergen Yalçın - 1972 - Beşiktaş - 46 - 2,07 - 29 - 8 - 9



Bu alanda ilk sırada Kızılyıldız'ın 43 yaşındaki teknik patronu Stankovic 2.64 puan ortalamasıyla kendine yer buldu. Bu sezon Avrupa'nın en başarılı 50 yaş altı hocaları arasına giren çift kupalı Yalçın, kariyerinin son 4 sezonunda ulaştığı puan değeriyle de Türkiye'nin en iyi dördüncü ismi oldu.



48 yaşındaki çalıştırıcı, 96 maçta 1.80 puan ortalamasına ulaşırken, ilk sırada 111 karşılaşmada 2.10 puan ortalamalı Fatih Terim yer aldı. Terim'i 2.01 ile Şenol Güneş ve 1.98 ile Abdullah Avcı takip etti.



