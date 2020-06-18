Sergen Yalçın: "Atiba'dan utanın"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor maçının yıldızı Atiba Hutchinson'ın performansını överken, diğer futbolcularına tepki gösterdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Sergen Yalçın: 'Atiba'dan utanın'
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18 Haziran 2020 09:38
Sergen Yalçın'ın, Gökhan ve Caner'den daha fazla takımda kalmasını istediği Atiba son Antalyaspor maçında bir kez daha şov yaptı.

Kanadalı oyuncu, bu hafta Süper Lig'de rakiplerine en fazla çalım atan (7), rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan (10) ve hücum bölgesinde en fazla pas yapan (36) oyuncu oldu.

Teknik patron Yalçın, maç görüntülerini izlettirdiği analiz toplantısında Atiba'nın istatistikleri üzerinde dururken, "Bu rakamlara bakın ve utanın" diyerek tepki gösterdi.



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