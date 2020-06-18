Sergen Yalçın'ın, Gökhan ve Caner'den daha fazla takımda kalmasını istediği Atiba son Antalyaspor maçında bir kez daha şov yaptı.



Kanadalı oyuncu, bu hafta Süper Lig'de rakiplerine en fazla çalım atan (7), rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan (10) ve hücum bölgesinde en fazla pas yapan (36) oyuncu oldu.



Teknik patron Yalçın, maç görüntülerini izlettirdiği analiz toplantısında Atiba'nın istatistikleri üzerinde dururken, "Bu rakamlara bakın ve utanın" diyerek tepki gösterdi.



