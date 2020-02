Sergen Yalçın: 'Atacaksın, bitireceksin ama yapamadık'

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.'ta teknik direktörmaçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.Sergen Yalçın açıklamasında, "Oyuncuların performansından çok memnunum, kazanmak için her şeyi yaptılar. Böyle maçlarda küçük ayrıntılar... Rakibin hiç kaleye gelmediği maçta 1-0 mağlupken, 2-1 iken birçok pozisyona giriyoruz, atacaksın, kazanmak için atacaksın, maçı bitireceksin. İnanılmaz pozisyonlar harcadık." dedi.Siyah beyazlı çalıştırıcı ayrıca, "Ligi nerede bitirebiliyorsak, orada bitirmeye çalışacağız. Bugün de kazanmak istiyorduk, oyuncular da gösterdiler, tamamen bizim kontrolümüzde olan bir oyun, çok rahat kazanabileceğimiz bir müsabakaydı. Ufak tefek problemlerimiz var, bunu şu anda çözemiyoruz. Sezonu bitirip, yeni sezonda yeni yapılanma dönemi, kafamızda bir şeyler var. Her şeyi konuşmak için erken." ifadelerini kullandıBeşiktaş'ın hücum oynaması gerektiğini vurgulayan antrenör, "Beşiktaş her zaman ofansif oynamalı, özellikle içeride oynadığımız maçlarda tüm camia ofansif oynayan, mücadele eden, kazanma arzusuyla dolu bir takım görmek istiyor, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.Trabzonspor'un ilk golünden önceki faul pozisyonuna değinen Sergen Yalçın, hakemler için tepki gösterirken, "Atiba'nın pozisyonunu çok değerlendirmek istemiyorumü, görmedim, faul mü değil mi bilmiyorum. Hakemin Sosa lehine maçın başında verdiği bir faul var, Atiba'ya yapılan pozisyon ondan daha ağırdı, istese çalabilirdi. Sezon başından beri hakem arkadaşlarla ilgili camia olarak çok sıkıntı yaşıyoruz. Hakemler de hata yapabilir diyoruz ama hep aynı tarafa mı oluyor bu hatalar, bu da konuşulması gerekenlerden biri." mesajını yolladı.Oyuncuların pozisyonları değerlendirememesi ile ilgili soruya Yalçın, şu yanıtı verdi:"İnanılmaz pozisyonlarımız var. Benim yapabileceğim bir şey yok, oyunculara gol atmasını öğretemem. Öyle yeteneğim de yok. 2-1'den sonra en az 10 pozisyon var. Oyun her gün gelişiyor, takımımız daha fazla mücadele ediyor, daha fazla koşuyor; bunlar net. Bunu skora çevirmede, üretmede sorun yaşıyoruz. Bunu da oyuncuların bireysel kaliteleriyle çözmeleri lazım. Oyuncuya, kaleciyle karşı karşıya kaldığında nasıl gol atacağını öğretemeyiz. Biraz daha sabırlı olmak lazım. Oyuncularımız çok iyi niyetli, koşuyor ve mücadele ediyor. Taraftarın istediği oyunu oynamaya çalışıyorlar. Bugün de fazlasıyla oynadılar. Eleştirilecek durum olduğunu düşünmüyorum. Savunmada küçük hatalar maalesef buradan bir puanla ayrılmamıza neden oldu."Oyuncuların yeteneği konusuda bir sıkıntı olup olmadığı konusundaki soru üzerine Yalçın, "Oyuncular yetenekli, daha yeteneklisini bulabilir miyiz diye bakalım. Camianın, ülkenin içinde olduğu durumu biliyorsunuz. Büyük paralar verip üst düzey oyuncu alacak durum yok. Yapılan transferler benden önce yapıldı. Önümüzdeki dönemde tabii ki alınan oyuncular benimle alakalı olacak. Gelmesini istediğim oyuncular olacak, sorumluluk da bana ait olacak." ifadelerini kullandı.Yalçın, takımın tecrübeli oyunculardan kurulu olduğunu ama son 4 dakikayı eritmeyi beceremediklerini dile getirdi."Sihirbaz değiliz, tavşan çıkarmayacağız" diyen Yalçın, şunları kaydetti:"Elimizdeki oyuncularla oynamaya çalışıyoruz. Camiamızın istediği oyunu oynatmaya çalışıyoruz. Seneye de aynı oyunu oynayacağız. İçeride, dışarıda ofansif oyunu oynayacağız. Büyük takımlar ofansif oynamak zorunda. Arkalarında büyük kitle var, onları memnun etmek zorunda. Başarılı olmak da var başarısız olmak da var. Biz bu durumu bilerek geldik. Şu an yapabileceğimizin en iyisi bu, camiamızı mutlu etmeye çalışıyoruz."