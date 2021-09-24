Sergen Yalçın: "Ajax maçında oynayamazlar"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakat futbolcular hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com
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Sergen Yalçın: 'Ajax maçında oynayamazlar'
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24 Eylül 2021 19:27
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Altay maçı öncesinde sakat futbolcularıyla ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlıların teknik direktör, sakat oyunculardan büyük çoğunluğunun salı günkü Ajax maçında oynayamayacağını söyledi.

Sergen Yalçın yaptığı açıklamada "Alışık olmadığımız bir durum. Çok fazla sayıda sakat var. Sezon başında bu kadar sakat olması değil gibi görünüyor. Bunlar başımıza gelebilir. Olmayanları değil, olanları konuşalım. Salı günü de baya oyuncumuz olmaz, hafta sonu da olmaz. Aradan sonra toparlanırız" dedi.

28 Eylül Salı günü Ajax'a konuk olacak Beşiktaş, 2 Ekim Cumartesi ise Sivasspor'u ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN SAKAT FUTBOLCULARI

Vida
Welinton
Montero
Necip
Rosier
Mehmet Topal
Pjanic
Ghezzal
N'Koudou
Alex Teixeira
Larin
Batshuayi

BEŞİKTAŞ'IN ALTAY MAÇI 11'İ





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