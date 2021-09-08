Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kadro dışı kalan ve ayrılmaya yanaşmayan Adem Ljajic için Haber Global'de konuştu.



Sırp oyuncuyu mental olarak hazırlayamadığını söyleyen Sergen Yalçın, "Adem Ljajic'ten bir şey beklemiyoruz. Onunla ilgili gönlüm çok rahat. İstediklerimizi, ne yapması gerektiğini anlattım ama bir türlü kurtaramadık. O yüzden devam edemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş ile 1 yıl daha kontratı olan Adem Ljajic, siyah-beyazlı takımda 85 maça çıkarken 18 gol ve 26 asistlik performans sergiledi.



