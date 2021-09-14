Sergen Yalçın: 'Acun, kanalı aç herkes izlesin'

Beşiktaş Teknik Direrktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Borussia Dortmund maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Tüm ülkenin maçı izlemesini istediğini söyleyen Yalçın, "Ben tüm ülkenin bu maçı izlemesini isterim, biz ülkemizi temsil ediyoruz Beşiktaş olarak. Ülkemiz için alacağımız puanlar bundan sonrası için çok önemli. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacağı puanlar da önemli, onlara da başarılar diliyorum. İnşallah 3 büyük takımımız puan kazandırmak için elinden geleni yapacağız." dedi.



Karşılaşmanın yayıncısı Exxen hakkında da konuşan başarılı teknik adam, "Exxen maçı tüm Türkiye'ye açabilir, Acun'dan rica etmek lazım herhalde, açsın kanalı, bütün ülke izlesin. Acun, kanalı aç, herkes izlesin, bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin. TV8'den tüm halka verebilir." ifadelerini kullandı.



