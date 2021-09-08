Sergen Yalçın: "Aboubakar'a sihirli değnek değmiş"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Vincent Aboubakar için mesaj yolladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın: 'Aboubakar'a sihirli değnek değmiş'
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08 Eylül 2021 22:35
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezonun sonunda sakatlığı nedeniyle oynayamayan Vincent Aboubakar ile ilgili Haber Global'de dikkat çeken bir mesaj yolladı.

Kamerunlu oyuncunun Al Nassr'da oynamasına değinen Yalçın, "Vincent Aboubakar sakattı. Gittiği yerde oynuyor mu? O zaman bir sihirli değnek değmiş. Demek bir anda iyileşti. Orada havalar sıcak ya, sıcak adalelere iyi geliyor. Sakatlık bölgesi, bu kadar uzun sürecek bir bölge değil. 12 hafta oynamadı. Son bir iki hafta belki zorlamadı. Aradan çok zaman geçti, 3-4 ay geçti artık oynaması normal." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan gittiği Al Nassr'da 3 maça çıkan Aboubakar, 2 kez ağları sarstı.

 

 

 


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