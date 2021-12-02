Sergen Yalçın'a mücadele sözü!

Beşiktaş'ta 4-0'lık Giresunspor mağlubiyeti sonrası yaşanan kaos ortamı aşıldı. Siyah beyazlı yönetim Sergen Yalçın'a destek vererek takımda birlik beraberliği yeniden sağladı.



Tecrübeli çalıştırıcının istifa kararından dönmesi en çok futbolcuları sevindirdi. Hocalarını çok seven oyuncular, kötü sonuçlardan kendilerini sorumlu tutuyor ve teknik adam değişikliği de istemiyor. Başta Josef, Atiba, Rosier ve Ghezzal olmak üzere takımın üzerinde etkisi olan futbolcular, yeniden toparlanmak için Yalçın'a söz vererek krizi fırsata çevireceklerini söyledi.



YOĞUN MESAİ



Kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda geçen sezonki havayı yeniden yakalamak için bütün güçleriyle çalışacaklarını söyleyen futbolcular, Yalçın'la yaptıkları görüşmede ise bundan sonra çok daha mücadele eden ve en önemlisi pes etmeyen bir takım olacaklarının sözünü verdi. Öğrencilerinin duruşu karşısında oldukça mutlu olan Sergen Hoca da görevine eskisinden daha çok sarılmış durumda.



Geçen sezonun çifte kupalı teknik adamı, neredeyse tesislerden ayrılmıyor ve yardımcılarıyla birlikte takımı hızlıca ayağa kaldıracak sistemler üzerinde çalışıyor.





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