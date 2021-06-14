Sergen Yalçın'a 5 Milyon TL'lik şampiyonluk primi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmede yer alan başarı ödülünün bu hafta ödeneceğini söyledi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'a 5 Milyon TL'lik şampiyonluk primi
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14 Haziran 2021 11:23
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'a şampiyonluk priminin bu hafta verileceğini açıkladı.

Sözleşmesinde yer alan özel madde gereği 5 milyon TL almaya hak kazanan 48 yaşındaki teknik adamın yeni mukavelesinin de bu hafta imzalanması bekleniyor.

Çebi, takımı zor şartlarda zafere taşıyan Yalçın ile bu hafta anlaşmaya imza atacaklarını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Sözleşme için sıkıntı yok. Fakat sezon bitiminden bu güne kadar tanıdık tanımadık herkes beni arıyor. Biz her şeyin farkındayız. Sergen Yalçın kulübümüzün değeridir. Ne başkasıyla görüşürüz ne de anlaşırız. Birlikte daha büyük başarılara yelken açacağız."




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