Sergen Yalçın'a 5 Milyon TL'lik şampiyonluk primi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'a şampiyonluk priminin bu hafta verileceğini açıkladı.Sözleşmesinde yer alan özel madde gereği 5 milyon TL almaya hak kazanan 48 yaşındaki teknik adamın yeni mukavelesinin de bu hafta imzalanması bekleniyor.Çebi, takımı zor şartlarda zafere taşıyan Yalçın ile bu hafta anlaşmaya imza atacaklarını belirtirken şu ifadeleri kullandı: