Sergen Yalçın 840 gün sonra Dolmabahçe'de

Beşiktaş'a son şampiyonluğunu yaşatan ve şu anda Antalyaspor'da görev yapan teknik direktör Sergen Yalçın, 840 gün sonra yeniden Tüpraş Stadı'na çıkacak.
Beşiktaş'la 2021- 2022 sezonunda beklentilerin gerisinde kalan ve kulüple yollarını ayıran Yalçın, Siyah-Beyazlı takımın başında Dolmabahçe'deki son lig maçına 27 Kasım 2021'de çıkmıştı.
Sergen Yalçın'ın görev yaptığı son lig maçında Beşiktaş, Giresunspor'a 4-0 yenilmişti.
Beşiktaş'la 2021- 2022 sezonunda beklentilerin gerisinde kalan ve kulüple yollarını ayıran Yalçın, Siyah-Beyazlı takımın başında Dolmabahçe'deki son lig maçına 27 Kasım 2021'de çıkmıştı.
Sergen Yalçın'ın görev yaptığı son lig maçında Beşiktaş, Giresunspor'a 4-0 yenilmişti.
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