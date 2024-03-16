Sergen Yalçın 840 gün sonra Dolmabahçe'de

Beşiktaş'ın eski antrenörü Sergen Yalçın, 840 gün sonra yeniden Tüpraş Stadı'na çıkacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın 840 gün sonra Dolmabahçe'de
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16 Mart 2024 10:22
Beşiktaş'a son şampiyonluğunu yaşatan ve şu anda Antalyaspor'da görev yapan teknik direktör Sergen Yalçın, 840 gün sonra yeniden Tüpraş Stadı'na çıkacak.

Beşiktaş'la 2021- 2022 sezonunda beklentilerin gerisinde kalan ve kulüple yollarını ayıran Yalçın, Siyah-Beyazlı takımın başında Dolmabahçe'deki son lig maçına 27 Kasım 2021'de çıkmıştı.

Sergen Yalçın'ın görev yaptığı son lig maçında Beşiktaş, Giresunspor'a 4-0 yenilmişti.

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