Sergen Yalçın: "8-10 yeni oyuncu gelmeli"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
Sergen Yalçın: '8-10 yeni oyuncu gelmeli'
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20 Temmuz 2020 00:00
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin sonrasında konuştu.

Takımda ciddi değişiklikler olması gerektiğini kaydeden Yalçın, "Gelecek sezon 8 - 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor.. Bunlar çok net konular..Bunları başkan ve yönetime ilettik." ifadelerini kullandı.



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