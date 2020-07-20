Sergen Yalçın: '8-10 yeni oyuncu gelmeli'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin sonrasında konuştu.
Takımda ciddi değişiklikler olması gerektiğini kaydeden Yalçın, "Gelecek sezon 8 - 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor.. Bunlar çok net konular..Bunları başkan ve yönetime ilettik." ifadelerini kullandı.
Takımda ciddi değişiklikler olması gerektiğini kaydeden Yalçın, "Gelecek sezon 8 - 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor.. Bunlar çok net konular..Bunları başkan ve yönetime ilettik." ifadelerini kullandı.