"Eşit şartlarda olacağız. Çünkü, eşit şartlarda oynamıyoruz. Şİmdi 1 hafta dinleneceğiz ve inşallah mutlu sona ulacağız. 5 puanlık bir avantaj var. 4 puan bize yetiyor. İnşallah 4 puan alabiliriz. Gökhan ve Aboubakar geri dönecek belki. 3 oyuncumuz dışarıda kalacak. Haftayı iyi değerlendireceğiz. 3 lig 1 kupa maçı var. Çok büyük zorluklar aştık. Hepsini önümüzdeki hafta sonuçlandıracağız inşallah.

Beşiktaş🔥🔥🔥



•En çok gol atan

•En çok galibiyet alan

•En az yenilen takım

•En fazla oyuncusu gol atan

•Altı pastan en çok gol atan

•Ceza sahası dışından en çok gol

•Açık oyunda en çok gol atan

•Kontradan en çok gol atan

•Kafayla en çok gol atan pic.twitter.com/DIwflmdgOh



— Sporx (@sporx) May 1, 2021

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor karşısında alınan 7-0'lık galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu."Kazanmak çok önemliydi. Bugün için alınacak 3 puandan çok daha fazla şeyler ifade ediyordu bizim için. Zorlu bir rakibe karşı oynadık. Ligin flaş takımlarından bir tanesi.Oyuncularım isteği, arzuları, bulunduğumuz pozisyonu anlamaları çok önemli bir etkendi. İyi ve önemli bir galibiyet aldık. Her şey normale dönecek. 1 hafta dinleneceğiz". MR çekilecek. Şimdi söylemek erken. Bazen söylediklerimiz yanlış anlaşılıyor. İçimizdekini tutamıyoruz bazen. Sonuçta biz de insanız."önce başladık. 1 senedir seyircisiz oynuyoruz maçları. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ekibimizle birlikte. İnşallah finali, o mutluluğu yaşarız."