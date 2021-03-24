Sergen Yalçın 62 yıllık rekorun peşinde!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın şampiyon olması halinde önemli bir işi başarmış olacak.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın 62 yıllık rekorun peşinde!
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24 Mart 2021 08:43
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 62 yıllık rekorun peşinde. Sezon başında kalede 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu ve 23 yaşındaki Utku Yuvakuran ile başlayan Yalçın, şampiyon olursa; lig tarihinde yaş ortalaması en düşük kalecilerle şampiyon olan teknik direktör olacak.

İki kalecinin şampiyonluk gelmesi durumunda yaş ortalaması 21,5 olarak gerçekleşecek.

Bu sezon gol yemeden maç bitiren kaleciler arasında Boffin 11 maçta ilk sırada yer alırken, Ersin Destanoğlu ve Uğurcan, kalelerini 10 maçta gole kapattı.





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