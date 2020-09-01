Sergen Yalçın: "5-6 transfer lazım"

Sergen Yalçın Beşiktaş'ın hazırlık maçında Sivasspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından yaptığı açıklamada transferle ilgili detay verdi.

Sergen Yalçın: '5-6 transfer lazım'
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01 Eylül 2020 23:52
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından transferle ilgili de konuştu.

5-6 transfer daha yapılması gerektiğini kaydeden teknik adam, "Takımda bir oyuncu eksikliği değil, daha fazla eksiklik var. Önümüzdeki hafta basın toplantısında her şeyi söyleyeceğim. Geçen sezonki takımın yüzde 70'i ayrıldı, aldığımız oyuncu 3. 5-6 oyuncuya daha ihtiyaç var. Yönetim transfer için çalışıyor, umarım eksikler bir an önce tamamlanır." ifadelerini kullandı.

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