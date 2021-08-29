İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

"4. HAKEM BİZİ KANDIRDI"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zor maçtı. 50 dakika 10 kişi oynadık. İyi mücadele ettik. Hem savunma hattını sağlam tuttuk, 3-4 net pozisyona girdik. Daha da farklı olabilirdi. Gayet memnunum. Oyunsal anlamda, 10 kişi kalınca oyunu yorumlamak doğru olmaz. İlk 45 dakikada kontrol bizdeydi. Tamamen oyunu yönlendirdik. Karagümrük güçlü ve iyi bir takım, onlara karşı çok pozisyon bulamazsınız. Pas yüzdeleri çok yüksektir. Çok zor bir oyunu kazanmak böyle sezon başlangıçlarında mutluluk verici.Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyordum. Çünkü bir şey değişmiyor. Salih'in ilk sarı kartına bir bakın. TV'de bir baksınlar. Sarı kartla uzaktan yakından alakası yok. İkincisi olabilir, bilmiyorum. TV'den izledik, hiç alakası yok. Rize maçında Vida'ya yapılana, geçen hafta Kenan'a yapılana baksınlar; sonra tekrar bakalım. Bir takımı 10 kişi bırakmak kaderiyle oynamak demek. Yapmasınlar. Haklıysa at. En ufak ucundan yakalayınca sarı kart vermek doğru değil. İlk sarı kartı anlamadık. Ne diye verdi anlamadık. Cüneyt Hoca tecrübeli bir hakem, bizi 10 kişi bıraktı. Avrupa'da da ülkemizi temsil eden bir hakem. Hakemler sahada küçük ayrıntıları kovalamazlar. Kim kazanırsa kazansın, hakemleri ilgilendirmez. Küçük ayrıntıları kovalamamalılar ama Cüneyt Hoca kovalıyor.TV'deki arkadaşlar bir şey bilmeden konuşuyorlar. Bizi suçluyorlar. Herhangi bir bilgileri yok. Alex'in sakatlığı vardı, 60'ta falan çıkaracaktık. Devam etmeyecekti. Çok hazır değildi. Hazırlamaya çalışıyoruz.10 kişi kalınca, bir orta saha sokmamız gerekiyordu ve Necip'i aldık. Başka oyuncu da tercih edebilirdik ama Türk oyuncu sokmak zorundaydık herhalde. Kural öyle değilse 4. hakem de kuralı bilmiyor, bizi kandırdı o zaman. Türk oynatmanız lazım dedi, biz de Necip'i aldık. 3. oyuncumuz atılınca Türk sokmak gerekiyor galiba. Biz öyle biliyoruz.Basın toplantısında da 4'üncü hakem Onur Özutoprak'ın yerli kuralını bilmediği için kendisini yanlış yönlendirdiğini açıklayan Yalçın, şunları söyledi:"3 Türk oyuncu olması gerekiyordu. 8 yabancı vardı. 4'üncü hakem kuralı bilmiyor. Onur hoca bir yerli daha sokmamız gerektiğini söyledi. Hakem kuralı bilmiyor belli. Kuralı bilmediğini geçiyorum Cüneyt hoca da küçük ayrıntıları güzel kovalıyor. Salih'in ilk sarı kartı doğru mu? Rize maçında Vida'ya yapılan 2'nci sarı kart mı yoksa Salih'in mi daha sarı kart ? Geçen hafta Kenan'a yapılan penaltı değil mi ? VAR diye sistem var, o var neredeydi Kenan'ın pozisyonunda. Maçın kaderini etkileyecek hata olursa canımız yanar, herkesin canı yanar. İlk 3 haftada bu kadar problem olmamalı bence. Herkese eşit olsa tamam ama eşit değil. Canımız yanarsa mecburen konuşacağız, o yüzden canımızı yakmasınlar. Hakem maçın skoruna etki etmesin, onun haricinde bizim bir sorunumuz yok. Standart düzgün olsun bizim için yeterli."Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi kurası hakkında şunları kaydetti:"Zor bir gruba düştük ama çok daha zor gruplar da vardı. Bizim grup kebap gibiyse biz bu işten pek anlamıyoruz. Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon çok güçlü, çok tempolu oynayan takımlar. Heyecanlanmadık değil. Yapabilir miyiz acaba diye dedik kendimize, deneyeceğiz burası da Beşiktaş. Oynanmadan maç kazanılmıyor. Bizi yenmeleri gerekecek. Oyuncularımız hazırlayıp, tempoya ayak uydurmalıyız. Onlarla mücadele edecek mesafeleri yakalamamız lazım. İçimiz bir heyecanlandı."