Sergen Yalçın: '3 veya 4. hafta hazırız'

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Kaybettikleri Sivas ve kazandıkları Antalya maçlarının kendileri için oldukça faydalı geçtiğini söyleyen Yalçın, "İyi hazırlık maçı oldu. Sivasspor maçı da iyi oldu bizim için. Arası kısa oldu hazırlık maçlarının biraz yorgunluk oldu. Alttan dan oyuncu aldık. İlkay gol attı. Bu genç yaşta gol atması onun için de değer taşıyor. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Hazırlıklarımızın 3. haftasındayız, tahmin ediyorum yaklaşık 1 ay sonra ligin 3., 4. haftası hazır bir Beşiktaş olacağız." sözlerini kullandı.



Sahada bölgesel olarak da eksikleri olduğunu söyleyen Yalçın, "Çok eksiğimiz var, bu maçta da eksiğimiz vardı. Bölgesel olarak eksiklerimiz var. Zaman içerisinde bunları tamamlarız diye düşünüyoruz. Şu ana kadarkı Sivas ve Antalya maçlarındaki görüntümüzde oyun ve fizik anlamında da güçleniyoruz, yavaş yavaş maç oynayacak seviyeye geliyoruz." diyerek açıklamalarını tamamladı.



