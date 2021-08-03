Sergen Yalçın: "3 transferle bu kadro tamam"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile görüştü.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın: '3 transferle bu kadro tamam'
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03 Ağustos 2021 08:57
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezon başından bu yana antrenmanlarda başarılı performans sergileyen Tyler Boyd için olumlu rapor verirken, geçen yıl sakatlığı nedeniyle takımda yer alamayan Ajdin Hasic'in kiraya verilmesi konusunda görüş bildirdi.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Siyah beyazlı takımın futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile konuşan Yalçın "Şu anda kadromuzda Boyd hariç 10 yabancı oyuncu bulunuyor. Ghezzal, Alex Teixeira, Diego Costa gelirse kadro tamamlanır" dedi.

"MÜJDELi HABERLER GELiR"

Beşiktaş'ın TFF'nin belirlediği limitlerin dışına çıkamadığını ifade eden Sergen Yalçın "Sahada mücadele edecek 11 kişiyi mutlaka oluşturacağız. Ama Şampiyonlar Ligi'nde istikrarlı bir kadro ile oynamak istiyoruz. Bu konuda yönetimimiz inanılmaz çalışıyor. Görüşmelere şahit oluyorum bu hafta müjdeli haberler gelir" diye konuştu. 


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