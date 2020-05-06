Sergen Yalçın 3 sol ayak seçti

Beşiktaş'ta önümüzdeki dönemde gençlere daha fazla şans tanıyacak olan teknik direktör Sergen Yalçın, daha önce Samet Aybaba ile yapılan "feda" döneminin bir benzeri için hazırlanıyor...47 yaşındaki çalıştırıcı, scout ekibinde yer alan kardeşi Gürsoy'la beraber hem Türkiye'de hem de yurt dışında oynayan genç Türk oyuncularla ilgili sürekli görüntüler izliyor. Başarılı teknik adamın kendisi gibi sol ayaklı olan 3 isim üzerinde olumlu fikir sahibi olduğu öğrenildi. Sergen Yalçın'ın yönetime, "İleriye dönük yatırım yapmaya mecburuz, bu nedenle bu isimleri kadromuza şimdiden katmak bize ileride güç katacaktır" şeklinde bir rapor sunduğu ifade edildi. İşte Sergen Yalçın'ın yönetimden alınması istediği oyuncular:Orta sahanın ortasında oynuyor. 2004 doğumlu sol ayaklı. 1. Lig'de 16 maçta 2 gol attı 1 de asist yaptı.Forvet oynuyor. 1999 doğumlu. Sol ayaklı PSG'nin alı yapı takımından Rennes'in A takımına geldiSol bek ve stoper. 1999 doğumlu. U-21 Milli Takımı'nda oynuyor. Bu sezon 26 maçta 5 asist yaptı.