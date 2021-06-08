Çifte kupalı teknik direktör Sergen Yalçın, 10 milyon TL net maaş ve bonuslar şeklindeki teklife "Düşüneyim" dedi. İstediği 24 saatlik süre doluyor. Şampiyon hoca ile Emre Kocadağ'ın bir kez daha buluşması ve Sergen Yalçın'ın kararını iletmesi bekleniyor.



Sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatan Beşiktaş'ta gözler Sergen Yalçın'da... 48 yaşındaki teknik adam, kariyerinin ilk şampiyonluklarının ardından İzmir'in Çeşme ilçesine giderken, yeni sözleşme için ilk görüşme burada gerçekleşti.



Tatil için ailesiyle bu bölgeye giden Asbaşkan Emre Kocadağ, Yalçın ile buluşup, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin teklifini iletti.



24 SAAT SÜRE İSTEDİ!



Yalçın'a 1 yıllık sözleşmenin yanı sıra 10 milyon TL net maaş ve bonuslar önerildi. Geçen sezon 6 milyon TL ücret alan Sergen Yalçın para konuşmazken, sadece düşünmek için 24 saat süre istedi. Yalçın'ın istediği süre normal şartlarda bugün dolacak. Şampiyon hoca ile Emre Kocadağ'ın bugün bir kez daha buluşması ve kararını iletmesi bekleniyor.



ALİ GÜLTİKEN - TRANSFER ÇALIŞMASI İMZAYI GECİKTİRİYOR



SORU: Sergen Yalçın'ın imza sürecinin bu kadar uzaması normal mi?



Bir anlaşma olduğunu, negatif bir durum bulunmadığını düşünüyorum. Genel kanaatim, en kısa sürede imzalar atılacaktır. Normal şartlarda, bu tür başarıların olduğu bir yerde bu işlerin kısa sürede bitirilmesi lazım. Ama gönül birlikteliği olduğu için diğer detayların neticelendirilmesi için görüşmeler vardır. Net olan tek şey; mutlaka Sergen Yalçın ile devam edilmelidir. Transfer konusu önemli.



Başarılı bir sezonun ardından gelecek sezon bunun üstüne çıkmak gerekir. Bu durum da kadro olarak yapılandırmada yeni süreçleri getiriyordur ve karşılıklı talepler görüşmeleri uzatıyordur. Karşılıklı talepler derken bu; transferin hem yönetim hem de Sergen Hoca tarafından detaylı konuşulmasıdır.



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Sorunlar olduğu için imza süreci uzadı. İki tarafın da karşılıklı beklentileri var. Normalde bu imzanın lig bittikten sonra atılması gerekirdi. Beşiktaş'ın gündemi 20 gündür Sergen Yalçın! Özellikle Yalçın'ın A Spor'daki röportajında söylediği 'Ligin başında arkamdan bazı isimler arandı' sözleri önemliydi. Buna bir de rakamlar ve transferler eklendi.



Erol Bulut, G.Antep'ten 1.1 milyon Euro alıyorsa Sergen Yalçın da Beşiktaş'tan 2 milyon Euro'yu almalıdır. Fakat paranın dışında belli ki başka konular da var. Özellikle transferde hocanın tam yetki istemesi, yönetimin buna sıcak bakmaması... Son noktada, '1 yıl daha yola devam edelim, sonrasına bakarız'a gelindi. Yüzde 80 imzalar atılır. Ama yüzde 20 ipler kopabilir. Hiç sürpriz olmaz bu!



