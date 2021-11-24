Sergen Yalçın: '2-0 yapsak maç dönmezdi'

BASIN TOPLANTISI

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Ajax ile oynadıkları ve 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.Sergen Yalçın açıklamasında, "İyi maç oldu, takım iyi mücadele etti. Sıkıntılı süreçle oyuncuların özverileri iyiydi. Oyunu ilk yarıda koparabilirdik. Üst düzey bir takımla oynadık, yakaladıkları zaman kaçırmıyorlar. Biz pozisyonları atamadık. İkiyi bulsak, maçı koparabilirdik. Bu seviyede böyle oluyor. Bizim için iyi bir Şampiyonlar Ligi serüveni olmadı. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorduk. Hayatta bazen istediğiniz olmuyor. Taraftarlarımıza desteklerinden teşekkür ederiz. İnşallah bu desteği geri çevirmeyeceğiz. 2-0 yapsak, maç dönmezdi. Bulduğunu atacaksın. Cyle Larin'in 44'teki pozisyonu %100'ün üzerindeydi." dedi.Sergen Yalçın ayrıca, "Alex Teixeira'nın performansından memnun olma ihtimalimiz yok. Çok daha farklı beklentilerimiz var ama şu ana kadar katkı yapamadı. Uzun yıllar Çin'de oynadı, kolay değil. Toparlanıp oyunun içine girmesi gerekiyor. Olmayınca karşı kaleye gitmek biraz zor. Onun da toparlanıp, oyunun içine girmesi lazım. Belki ligin ikinci yarısında performansını yakalayıp bize yardımcı olabilir." sözlerini kullandı."Kuralar çekildiğinde bir heyecanımız vardı, iyi şeyler yapabiliriz diye düşünüyorduk ama birçok sebep, özellikle sakatlıkların çok fazla olması direncimizi ciddi şekilde kırdı. İstediğimiz mücadeleyi veremedik. Kötü bir periyot oldu. Bu performanstan üzgünüz tabii ama yapacak bir şey yok. Bazen işler iyi gitmeyebiliyor, buna hazırlıklı olmak lazım. Tekrar geriye dönmek lazım. Ligden bahsediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük hedefler koymuyoruz ama bu kadar kötü hedefler de koymuyoruz. Daha ortada bir periyot olabilirdi. Ligde de çok sağlıklı gitmiyoruz. Beklentiye cevap veremiyoruz takım olarak, teknik ekip olarak. kazanmaya alışmamız ve Beşiktaş gibi oynamamız gerekiyor. Umarım cumartesiden itibaren işler istediğimiz duruma döner.""Keşke her şey benim söz vermemle olsa. Ben söz veririm ama futbol çok başka bir oyun. Geçen sene bu mücadelenin çok daha z orunu verdik. Bu sene daha geniş ve daha güçlü kadro var ama beklentiye cevap veremiyoruz. Ajax maçı denk bir maç oldu. Oyunu koparabilirdik. Bir iki oyuncu hariç bireysel performanslardan memnunuz.""Devre arası için bir planlama yapmadık. Michy Batshuayi yoktu, sakatlıktan döndü. Hafta sonu onu kullanacağız. Kenan Karaman var, Güven Yalçın var. Zaten yabancı kontenjanımız dolu. Gönderip oyuncu alabiliriz. Finansal kısıtlamalar var, euro aldı başını gidiyor. Kadromuz yetersiz değil, Türkiye için yeterli bir kadro. Oyunu toparlamalıyız ve performansları yukarı çıkarmalıyız.""Galatasaray maçında aleyhimize verilen penaltı var, Alanyaspor maçında VAR devreye girmiyor ve penaltımız verilmiyor. Bizim maçlarda VAR devreye girmiyor. Ondan önceki maç iki penaltımız var. Pozisyonları maçtan sonra gösteriyorlar. Görüntüleri istiyoruz, 'Görüntüleri sildik' diyorlar. Çok güvensiz bir ortamda mücadele ediyoruz. VAR'dan bir tane lehimize bir tane karar çıkmadı. Koca Beşiktaş bu kadar rakip kalede oynuyor, bir tane lehimize karar çıkmaz mı? Bunları söyleyince, hakemler hakkında konuştuğum, isyan ettiğim söyleniyor. Konuşmayınca başka şeyler söyleniyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bir şeyleri sert söyleyince TFF'den ceza yiyorsun. Böyle bir ortamda hocalık yapmaya çalışıyoruz. Allah, bize kolaylık versin."