Sergen Yalçın: '115 km'nin üstüne çıkmalıyız'

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde koşu mesafeleri açısından tarihe geçen bir performans ortaya koydu.Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Siyah beyazlılar son sekiz sezonda Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok koşan / en çok mesafe kateden Türk takımı oldu. Dortmund'un yıldızları karşılaşma boyunca 120,1 km koşarken Sergen Yalçın'ın öğrencileri 114,7 km koştu. Sahada 12,5 km ile en çok koşan Dortmundlu Dahoud'u, 12 km ile Pjanic ve Josef takip etti. Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde 28 Eylül'de Ajax'a konuk olacak.Sergen Yalçın, çalışmada oyuncularınadedi.