Sergen Yalçın 10 futbolcuyla hücum edecek

Galatasaray derbisinde hücumda varlık gösteremeyen siyah-beyazlılarda, Karagümrük maçı öncesi kondisyon değil motivasyon yüklemesi vardı. Süper Lig'de son iki maçını kazanarak şampiyon olmak isteyen Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın futbolcularını sahaya odaklayarak şampiyonluk sözünü almış durumda.Takımından Karagümrük maçında 3 puan isteyen Yalçın, savunmacıları da dahil olmak üzere herkese antrenmanda hücum çalıştırdı. Şut idmanında stoperler ve bekleri de kullanan deneyimli hoca Karagümrük karşılaşmasına nasıl çıkılacağının mesajını vermiş oldu.6 önemli oyuncusundan yoksun olarak zorlu karşılaşmada yer alacak olan siyah- beyazlılarda teselli N'Koudou ve Mensah'an dönüşü oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, Fransız futbolcuya ihtiyaç duyduğunu belirtirken adını tereddütsüz 11'e yazdı.Gökhan Töre'nin yokluğunda Cyle Larin'i santrfora çekecek olan Yalçın, sol kanatta N'Koudou'yu görevlendirecek. Oynadığı son maçlarda Ghezzal'ın asistlerini geri çevirmeyen 26 yaşındaki oyuncudan beklentiler her zamankinden daha yüksek.