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Sergen Yalçın: "1 puana üzülecekken mağlup olduk"

Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Kaynak: DHA
Sergen Yalçın: '1 puana üzülecekken mağlup olduk'
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10 Şubat 2019 19:27
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Göztepe, evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise Göztepe'yi tebrik ederek basın toplantısına baladı. Basit goller yediklerini ifade eden Yalçın, "1 puana üzülecekken mağlup olduk. Ancak her şeye rağmen oyuncularımın istek ve arzusundan memnunum. Mücadele gücünden memnunum. Seyir zevki yüksek bir maç izledik. 2-0 geriye düştük, geri dönmek için çok çabaladık. Basit savunma hataları yaptık. Agresif olmalıydık ama agresif olamayınca kaybettik. Ligde bu tür kayıplar oluyor. Ben takımımdan memnunum. Kaybedebiliriz, bu doğaldır. Artık Trabzonspor maçına konsantre olmalıyız. Bu maçı unutacağız. Buradan ne alırsak kardır diye düşünmüştük ama olmadı" dedi.
Ozan Tufan'ın her geçen hafta iyiye gittiğini belirten Yalçın, "Ozan bana göre iyi oynadı. 45 dakikalık temposu yavaş yavaş yukarılara çıkıyor. Kilo problemini çözecek, fazlaları gidiyor. 1 ya da 2 hafta içinde eski Ozan'ı görebiliriz" yorumunu yaptı.

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