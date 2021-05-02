Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Beşiktaş maçının ardından açıklamada bulundu.



TV100'deki canlı yayına bağlanan Rahmi Vardı, Beşiktaş karşılaşmasında farklı mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirterek, "Futbolcularımız terlerinin son damlasına kadar mücadele etti ama yenildik. Anadolu takımlarının böyle bir kaderleri var. Kendilerini büyük hisseden takımlara karşı 1 hafta önceden algı operasyonu başlıyor. Anadolu takımlarını sinek gibi görmeye başlıyorlar. Ahlaklı bir cevap verdiğimizde de trolleriyle saldırıyorlar" sözlerini kullandı.



Vardı, Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz hafta Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan'ın Beşiktaş yorumlarına canlı yayında cevap vermesi ve Beşiktaş'ın erteleme talebini reddetmeleri ile ilgili ise şu sözleri kullandı:



"Sergen hoca futbolculuk zamanından beri takdir ettiğim bir kişidir. Bizim hocamız çok kişilikli bir insandır. Geçen hafta bir soru soruldu, hocamız da çok güzel normal cevap verdi. Sergen hocamız ipe sapa gelmez iddialarla cevap verdi Ömer hocaya. Hatayspor'dan istedikleri bir şey vardı. Hocamızla görüştük, Gençlerbirliği de istemişti. Hem uçağımızı ayarlamışız, hem otelimizi ayarlamışız, hem futbolcularımıza izin vermişiz. Cumartesi günü konsantre olmuşlar maça. Yöneticiler bizim kardeşimizdir. Hocamız da uygun görmeyince usulünce cevap verdik. 3 gün cevap vermedik. Bu sefer Hatay'da bizi suçlamaya başladılar neden cevap vermiyorsunuz diye."



