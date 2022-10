Sergej Milinkovic-Savic: 'Hedefimiz gruptan çıkmak'

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun formasını giyen Sergej Milinkovic-Savic, Dünya Kupası için FIFA'nın internet sitesine konuştu. İşte 27 yaşındaki yıldızın sözleri...



"2018 Dünya Kupası'nda çok gençtim ve elemelerde oynamadım. Ondan sonra teknik direktör beni çağırdı. İlk başta orada olmayı hak ettiğimi düşünmedim. Her şey çok çabuk oldu. Takım arkadaşlarım inanılmaz derecede misafirperverdi"



"O Dünya Kupası'ndan sonra bir oyuncu olarak çok değiştim. Oyunumun, iyi olmayan yönlerini geliştirdim. Geliştirmem gereken başka şeyler olduğuna da şüphe yok, bunlar da zamanla olacak. Birçoğu teknik direktöre bağlı şeyler çünkü genellikle üzerine çalışmanız gerekenleri ilk fark eden kişi teknik direktörlerdir. Her şeyde mükemmel olan bir futbolcu yok"



"AMACIMIZ GRUPTAN ÇIKMAK"



"Elemelerde Portekiz maçı şüphesiz her şeyi belirleyen maç oldu. Neredeyse tüm maçta üstün oynadığımız ancak beraberlikle ayrıldığımız İrlanda'daki maç da çok önemliydi. İrlanda'daki maç bizi Portekiz'e karşı kazanmamız gerektiği bir konumuna getirdi. Bu maçı hiçbir zaman unutmayacağım çünkü imkansızı başardık. Kimse başarabileceğimizi düşünmedi."



"Dünya Kupası'nda gerçekçi beklentilerimiz olmalı. Her maçı kazanmaya çalışmalı ve galibiyetleri bir araya getirmeliyiz. Ama amacımız gruptan çıkmak olacak"